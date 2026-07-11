Lluvias intensas y posible ciclón ponen en alerta a México; estos estados tendrán tormentas y temperaturas de hasta 45 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 11 de julio se esperan lluvias intensas y muy fuertes en gran parte del territorio nacional debido a la interacción de una circulación ciclónica, canales de baja presión y el avance de las ondas tropicales número 17 y 18.

Las precipitaciones más intensas se prevén en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia.

Asimismo, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Tabasco registrarán lluvias muy fuertes.

La dependencia federal advirtió que las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que existe riesgo de encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones urbanas y deslaves en zonas montañosas.

Vigilan zona de baja presión con potencial ciclónico

El SMN también informó sobre la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca, la cual se mantiene bajo monitoreo debido a la posibilidad de que evolucione a un sistema ciclónico en los próximos días.

Aunque por el momento no representa un peligro directo para el país, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre su desarrollo y trayectoria.

Noticia Destacada Clima en Campeche 11 y 12 de julio: Onda Tropical 18 traerá lluvias fuertes durante el fin de semana

Persistirá la onda de calor en el norte y occidente de México

A la par de las lluvias, el ambiente extremadamente caluroso continuará en diversas regiones del país. La onda de calor seguirá afectando a Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

A partir de este sábado, el fenómeno también se extenderá a las zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el noreste de Baja California, donde se prevén máximas superiores a los 45 grados centígrados. En Sonora, Sinaloa, Chihuahua y la costa de Michoacán se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados.

Durante este día se prevén #Lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de 14 estados de #México.



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Autoridades piden tomar precauciones

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones en zonas propensas a deslaves y mantenerse hidratada ante las altas temperaturas.

Las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana reflejan un escenario de contrastes, con lluvias intensas en el sur y sureste del país y una persistente onda de calor en el norte y occidente de México.

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