180 mil 627 estudiantes de Zacatecas ya reciben alguna de las Becas para el Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las y los estudiantes de universidades públicas de Zacatecas recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico destinado al transporte, con el objetivo de garantizar que las y los jóvenes permanezcan en las aulas. Informó que las asambleas informativas comenzarán en septiembre para explicar el funcionamiento del programa, resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Zacatecas.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum y Zacatecas amplían beca universitaria para garantizar apoyo de primaria a licenciatura

Durante el evento, la mandataria destacó que con este nuevo apoyo se consolida un esquema de becas que acompaña a las y los estudiantes desde la educación básica hasta la superior. Explicó que las niñas y niños de primaria reciben la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, posteriormente acceden a la beca bimestral del mismo programa, continúan con la Beca Benito Juárez en el nivel medio superior y ahora contarán con la Beca Gertrudis Bocanegra durante la universidad. "Si naciste en Zacatecas y estudias en una escuela pública, habrá becas desde la primaria hasta la universidad", afirmó.

En el acto también fueron entregadas tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, que consiste en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos, recursos que comenzarán a distribuirse a partir de agosto. Asimismo, se destacó que la estrategia educativa se fortalecerá con la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ofrecerá 10 licenciaturas y tendrá capacidad para recibir a más de 2 mil estudiantes en el próximo ciclo escolar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este año el país cerrará con 22 millones de becarias y becarios, además de inversiones en infraestructura educativa y programas de salud escolar. Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que en Zacatecas actualmente 180 mil 627 estudiantes reciben algún apoyo educativo, con una inversión superior a mil 600 millones de pesos, cifra que aumentará con la incorporación de 83 mil 353 alumnas y alumnos de primaria al programa de uniformes y útiles escolares.