Desaparece el busto de Francisco I. Madero en parque de Campeche; investigan si fue robo o retiro

El busto de bronce de Francisco I. Madero, ubicado en el parque que lleva su nombre en el barrio tradicional de San Francisco en Campeche, desapareció durante las últimas horas; vecinos únicamente encontraron el pedestal vacío y con daños visibles en la base donde se encontraba instalada la escultura.

En el sitio permanecieron los tornillos de anclaje y las marcas del desprendimiento, lo que evidencia que la pieza habría sido retirada mediante el uso de fuerza. El busto presentaba un avanzado estado de corrosión debido a la exposición constante a la intemperie, por lo que su deterioro ya era evidente desde hace tiempo. Además, antes de este hecho, la placa conmemorativa que acompañaba al monumento ya había desaparecido.

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El parque Francisco I. Madero forma parte de una zona representativa de la ciudad y fue remodelado durante la administración municipal de Alejandro Moreno Cárdenas, entre 2015 y 2019. Con el paso de los años, el espacio ha mostrado signos de abandono, principalmente por la falta de mantenimiento, el deterioro del mobiliario urbano y la escasa vigilancia.

Vecinos y transeúntes han señalado que el parque enfrenta problemas recurrentes como acumulación de basura, desgaste en sus áreas comunes y falta de atención por parte de las autoridades. Estas condiciones, además de afectar la imagen del lugar, también lo vuelven vulnerable a actos de vandalismo y robo.

La desaparición del busto no solo representa una pérdida material, sino también patrimonial, al tratarse de un elemento que formaba parte de la memoria histórica y simbólica del barrio.

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“Los monumentos públicos cumplen una función importante en los espacios urbanos, pues ayudan a preservar la identidad local y a mantener presente la figura de personajes históricos como Francisco I. Madero”, afirmó una vecina.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado si la escultura fue retirada por las autoridades o si fue objeto de robo, tampoco se ha confirmado la existencia de personas detenidas ni la recuperación de la pieza. De igual manera, no se ha dado a conocer si autoridades municipales o estatales realizarán acciones para sustituir el busto o reforzar la seguridad en el parque.

La presunta sustracción del monumento se suma a otros casos de deterioro y abandono registrados en espacios públicos de la ciudad, donde la falta de conservación ha propiciado la pérdida de elementos urbanos y patrimoniales.

En San Francisco, esta desaparición dejó no solo un pedestal vacío, sino también una nueva muestra del deterioro que enfrentan algunos de los sitios con mayor valor histórico de la capital campechana.