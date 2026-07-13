Repuntan los contagios de VIH en Campeche con nueve nuevos casos en una semana

La Península de Yucatán cerró la semana epidemiológica 25 de 2026 con 850 casos confirmados de VIH, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) federal. Y aunque la cifra coloca a Campeche como la entidad peninsular con menor incidencia, el último reporte oficial señala nueve nuevos casos, lo que representa un incremento de 200 por ciento frente al mismo periodo de 2025, cuando solo se reportaron tres.

El aumento equivale a más de un contagio por día y exhibe un repunte que vuelve a poner bajo presión la vigilancia sanitaria, aunque el acumulado anual todavía mantiene una baja respecto al año pasado.

Hasta la semana 25, Campeche registra 72 casos confirmados, 21 menos que los 93 contabilizados en el mismo lapso de 2025. La reducción es de 22.6 por ciento y ubica al Estado entre las Entidades con menor incidencia del país, en el quinto lugar nacional con menos casos.

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El desglose clínico confirma que el problema no se distribuye de manera uniforme. En Campeche, 43 casos se concentran en estadio 1, con 35 hombres y ocho mujeres. En estadio 2 hay ocho casos, siete hombres y una mujer. En estadio 3 también se contabilizan ocho, con seis hombres y dos mujeres. En estadio 4 se registran 13 casos, todos en hombres. En total, 61 diagnósticos corresponden a hombres, es decir, 84.72 por ciento, mientras que 11 son mujeres, equivalente a 15.28 por ciento.

Quintana Roo es el estado con más contagios en la región, con 519 diagnósticos; le sigue Yucatán, con 260; y Campeche con 72.

A nivel nacional, la Ssa reportó ocho mil 261 casos confirmados de infección por VIH hasta la semana 25 de 2026. Las entidades con mayor número de contagios son el Estado de México, con mil 084 casos; Veracruz, con 816; Ciudad de México, con 563; Quintana Roo, con 519; y Jalisco, con 457. En ese contexto, Quintana Roo no solo encabeza la incidencia en la Península de Yucatán, sino que también figura entre las Entidades con mayor carga de casos en todo el país.

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El comportamiento regional muestra una realidad heterogénea: mientras Quintana Roo concentra el mayor número de casos, Yucatán mantiene una carga intermedia y Campeche reporta la menor cantidad absoluta. El dato de fondo es el acumulado peninsular de 850 diagnósticos, que confirma que el VIH sigue siendo un problema de salud pública presente en la región y que requiere vigilancia epidemiológica constante, así como acceso oportuno a detección, tratamiento y prevención.

Además de que el aumento de nueve casos en una sola semana en Campeche llama la atención por su crecimiento porcentual frente a 2025.

La Ssa mantiene el llamado a reforzar medidas de prevención, promover la detección oportuna y garantizar el acceso al tratamiento para contener la transmisión del VIH en la región y en el país.