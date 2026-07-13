Así estará el clima en Campeche esta semana: De lluvias intensas a calor extremo por el polvo del Sahara

La semana comenzó con condiciones relativamente estables en Campeche, pero el panorama cambiará a partir del miércoles, cuando una onda tropical y la vaguada monzónica favorecerán un incremento en las lluvias y tormentas en gran parte del estado. Aunque las precipitaciones ayudarán a disminuir ligeramente las temperaturas durante un par de días, el alivio será temporal. Hacia el viernes ingresará una nueva masa de polvo del Sahara, la cual reducirá nuevamente las lluvias y permitirá un rápido aumento del calor y del bochorno durante el fin de semana.

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¿Cuándo lloverá en Campeche?

Para este martes se espera un ambiente muy caluroso durante gran parte del día, con posibilidad de tormentas vespertinas en la zona occidental del estado, principalmente en San Francisco de Campeche, Champotón y Ciudad del Carmen.

El miércoles será el día con mayor potencial de lluvias. Desde el mediodía comenzarán las precipitaciones en distintas regiones del estado y por la tarde podrían presentarse tormentas moderadas a fuertes en el norte, centro y sur de Campeche, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

El jueves continuará la probabilidad de lluvias, aunque de manera más dispersa, mientras que durante la noche las condiciones tenderán a mejorar.

Para el viernes las precipitaciones disminuirán considerablemente y solo se esperan chubascos aislados en algunos municipios.

Tormentas con viento fuerte y posibles encharcamientos

Las tormentas previstas durante la mitad de la semana podrían dejar acumulados superiores a 25 milímetros, además de presentar rachas de viento superiores a 60 km/h, actividad eléctrica frecuente, posible caída aislada de granizo, encharcamientos e inundaciones puntuales en zonas urbanas y turbonadas en áreas costeras. Por ello se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades, especialmente si realiza actividades al aire libre o de navegación.

Después de la lluvia llegará el calor extremo

Con el ingreso del polvo del Sahara entre viernes y domingo, el aire será más seco y disminuirá la formación de nubes de tormenta, por lo que el ambiente volverá a tornarse muy caluroso.

Durante el miércoles las temperaturas en Campeche podrían acercarse a los 40 grados, mientras que el jueves oscilarán entre 35 y 37 grados. Sin embargo, el sábado, domingo y lunes volverán a registrarse temperaturas superiores a 40 grados, acompañadas de una intensa sensación de bochorno.

Sensación térmica cercana a los 50 grados

Aunque las lluvias refrescarán momentáneamente algunas zonas, la humedad favorecerá que la sensación térmica alcance entre 40 y 45 grados el jueves. Para el fin de semana, con menos lluvias y mayor radiación solar, la sensación de calor podría acercarse a los 50 grados en algunos sectores del estado, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones durante las horas de mayor temperatura.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, la posible zona de baja presión que podría desarrollarse frente a las costas de Luisiana, en el norte del Golfo de México, no representa riesgo para Campeche ni para la Península de Yucatán.

JGH