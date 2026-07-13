Vecinos de Santa Ana en Campeche exigen rehabilitación de drenajes pluviales deteriorados

Ante el riesgo de caer entre las varillas expuestas de los registros del drenaje pluvial, debido a tapas rotas y en mal estado, vecinos del barrio Santa Ana demandan al Ayuntamiento de Campeche la rehabilitación de esta infraestructura urbana.

Sobre todo, en las intersecciones de las calles 45, Chile, Argentina y Brasil, donde los habitantes llevan años solicitando la rehabilitación de las escarpas deterioradas, a más de 12 años de haber sido reconstruidas.

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“Hay muchos registros y coladeras deteriorados por el paso de los años, tapados con desechos, y las varillas oxidadas que sobresalen pueden ocasionar lesiones a cualquier persona que pase por esta avenida, por donde a diario transitan adultos mayores, niños, amas de casa y trabajadores”, manifestó José Luis Cahuich, ciudadano.

Hay vecinos que recuerdan que, desde su construcción durante el sexenio de Fernando Ortega Bernés y la administración municipal de Carlos Oznerol Pacheco, esta vialidad no ha recibido mantenimiento.

Como ocurre en el cruce de la calle 45 con la Gobernadores, cerca de las estaciones de autobuses de segunda clase, donde incluso personas que transportan carga cruzan sobre las endebles tapas de los drenajes pluviales, las cuales se desmoronan con facilidad.

“Ni los del Ayuntamiento de Campeche, que pasan preguntando qué hace falta, vienen por acá, porque saben lo que deberían hacer las autoridades municipales, en lugar de seguir ignorando la problemática que representan estos registros en mal estado”, señaló Gerardo Mas, vecino del lugar.

Según comentan, ante la falta de mantenimiento son los propios vendedores ambulantes de comida, como los de perros calientes o tortas, quienes retiran la basura de los registros, ya que cuando llueve el agua se estanca y termina formando baches.

“Los que venden comida por la tarde y la noche, además de pagar sus permisos a los inspectores del Ayuntamiento, son quienes le quitan la basura a estos registros rotos con varillas oxidadas, cuando deberían ser los trabajadores municipales quienes los rehabiliten y no los ciudadanos”, agregó Gregorio Nardo, ciudadano.

Los vecinos pidieron a las autoridades municipales dar mantenimiento a los registros de los postes del alumbrado público, al señalar que desde hace varias semanas las luminarias se apagan y encienden durante la noche debido a las lluvias.

“Tampoco acomodan los cables de los postes como deberían; siempre dejan las líneas expuestas y ahora, con las lluvias, las luces fallan durante la noche”, agregó Gregorio.