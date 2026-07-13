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Campeche / Sucesos

Abandonan Tsuru tras aparatosa volcadura en la carretera federal Champotón-Campeche

El accidente ocurrió a la altura del entronque de Haltunchén; al llegar, las autoridades localizaron la unidad sin pasajeros.

Por Jorge May Sosa

13 de jul de 2026

1 min

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Elementos de la Guardia Nacional y voluntarios de AVE acudieron al sitio tras el reporte de la volcadura.
Elementos de la Guardia Nacional y voluntarios de AVE acudieron al sitio tras el reporte de la volcadura. / Jorge May Sosa

Anoche, se registró una volcadura sobre la carretera federal Champotón-Campeche, dejando sólo daños materiales de consideración. El conductor abandonó la unidad siniestrada, un automóvil Tsuru, color blanco, con placas del Estado de Campeche.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 19:20 horas, a la altura del entronque de Haltunchen, según los reportes de los elementos de emergencia.

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Horas más tarde, al lugar arribaron los cuerpos de seguridad y emergencia a cargo de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal voluntario de la Asociación de Voluntarios s de Emergencia (AVE) Base Villamadero.

Ahí, entre la maleza, localizaron un vehículo Nissan, Tsuru, color blanco, con placas DFY-315C del Estado de Campeche. No había tripulantes, quienes presuntamente huyeron del sitio. Hasta el momento se desconoce las causas del accidente y tampoco hay informes del guiador y posibles acompañantes.

Una grúa del servicio particular se encargó de levantar la unidad siniestrada del lugar y llevarla al corralón.

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