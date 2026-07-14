El Yesal, la ciudad maya escondida en Campeche que podría convertirse en un nuevo atractivo turístico

En lo profundo de la Reserva de la Biosfera Balam Kú, rodeada por una exuberante selva que forma parte del Corredor Biocultural Gran Selva Maya, se encuentra El Yesal, una antigua ciudad maya que comienza a revelar su grandeza y que podría consolidarse en el futuro como uno de los destinos arqueológicos más importantes del sur de Campeche.

Aunque el sitio era conocido por algunos investigadores, nunca antes había sido objeto de una exploración detallada. Ahora, un equipo internacional encabezado por el arqueólogo Ivan Šprajc, del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, realiza los primeros estudios sistemáticos con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), abriendo una nueva etapa para el conocimiento y eventual aprovechamiento cultural de esta impresionante ciudad prehispánica.

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Los especialistas consideran que El Yesal es una de las ciudades mayas más grandes de las Tierras Bajas Centrales, con un área monumental superior a un kilómetro cuadrado. Gracias a tecnología LiDAR y recorridos de campo, los arqueólogos han identificado enormes plataformas, pirámides, plazas y conjuntos arquitectónicos que permanecieron ocultos durante siglos bajo la vegetación.

Uno de los principales atractivos del asentamiento es su Gran Acrópolis, una gigantesca plataforma cuadrada de aproximadamente 150 metros por lado y hasta 15 metros de altura, sobre la que descansan cuatro estructuras piramidales. La más alta alcanza los 27 metros, convirtiéndose en una de las edificaciones más sobresalientes del sitio.

Las excavaciones también revelaron fragmentos cerámicos pertenecientes a las fases Mamom y Chicanel, lo que indica que El Yesal pudo haber sido fundado hace alrededor de 2 mil 500 años, entre los periodos Preclásico Medio y Tardío, varios siglos antes del auge de muchas ciudades mayas de la región.

Otro de los hallazgos más relevantes fue una estela esculpida que, pese a su deterioro, conserva rasgos de un antiguo gobernante maya. Mediante técnicas de fotogrametría y modelos tridimensionales, especialistas lograron identificar elementos asociados al dios de la tormenta Yopaat, aportando nuevas pistas sobre la historia política y religiosa del asentamiento.

Durante la exploración también fueron localizados conjuntos de estructuras bajas organizadas en círculos y rectángulos concéntricos, similares a los encontrados en Calakmul, los cuales podrían haber funcionado como antiguos mercados, reflejando la intensa actividad comercial que existió en la ciudad.

Además de su riqueza arqueológica, El Yesal destaca por encontrarse dentro de una de las áreas naturales mejor conservadas del sureste mexicano. La Reserva de la Biosfera Balam Kú alberga una importante diversidad de flora y fauna, por lo que especialistas consideran que el sitio reúne las condiciones para impulsar, en el futuro, proyectos de turismo cultural y de naturaleza que favorezcan el desarrollo de las comunidades cercanas sin comprometer la conservación del patrimonio.

Por ahora, El Yesal no está abierto al público, ya que las investigaciones continúan y buscan conocer con mayor profundidad la historia de este importante centro regional, el cual pudo mantener relaciones con ciudades mayas como Calakmul, Balamkú y Uitzilná. Sin embargo, los descubrimientos recientes colocan al sitio entre las zonas arqueológicas con mayor potencial para fortalecer la oferta turística y cultural de Campeche en los próximos años