Ejidatarios de Bacabchén exigen pago a la CFE por tierras ocupadas

Ejidatarios de Bacabchén, en el municipio de Dzitbalché, acusaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niega a pagar la ocupación de siete kilómetros de tierras ejidales, donde desde hace más de un año la empresa instaló dos líneas de transmisión eléctrica, afectando a 411 familias de la comunidad.

Ante la negativa de la paraestatal, los campesinos acudieron al Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, Héctor Mena Carrillo, quien se comprometió a gestionar una reunión con directivos de la CFE para buscar una solución al conflicto.

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El ejidatario Ignacio Chan Puc explicó que, desde el inicio de los trabajos, la CFE no ha cubierto la indemnización correspondiente, pese a las verificaciones técnicas realizadas. Recordó que en un principio se les aseguró que el derecho de vía ya había sido liquidado, pero al solicitar la documentación, la empresa no pudo presentarla.

Posteriormente se ordenó una nueva verificación del tramo afectado, cuyos resultados ya fueron entregados; sin embargo, los ejidatarios fueron canalizados nuevamente a las oficinas de Mérida, Yucatán, sin recibir una respuesta definitiva.

Las líneas eléctricas atraviesan siete kilómetros del ejido, con un derecho de vía de 26 metros de ancho. Aunque aún no cuentan con un avalúo oficial, insistieron en que la ocupación debe ser compensada conforme a la ley.

Los inconformes señalaron que la intervención del subsecretario Héctor Mena Carrillo representa una oportunidad para establecer un canal de diálogo con la CFE y encontrar una salida definitiva al conflicto, luego de más de un año de gestiones sin resultados.

Finalmente, confiaron en que la reunión con directivos de la CFE permita garantizar el pago por la ocupación de las tierras ejidales, en beneficio de las 411 familias de Bacabchén afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica.