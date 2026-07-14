Vandalizan vehículo estacionado en Villamadero, Seybaplaya; arrojan piedra contra un cristal

Un vehículo fue vandalizado por un sujeto desconocido luego de recibir un cristalazo con una piedra, cuando estaba estacionado en plena vía pública en Villamadero.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho se registró la madrugada de este martes sobre la calle 21 por 10 de la localidad antes referida perteneciente al municipio de Seybaplaya.

El presunto ataque con piedra fue dado a conocer por el propietario de la unidad, identificado como Yoan Garma, quien solicitó el apoyo de la comunidad para dar con el responsable de los daños ocasionados. “Si yo supiera quién fue, si supieran le doy recompensa, sonó la alarma pero ya no vi a nadie”, destacó.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes. / Especial

Esta persona habría acudido a poner su denuncia ante las autoridades competentes, para dejar constancia de los hechos.

JGH