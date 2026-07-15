Pareja en motocicleta derrapa y resulta gravemente herida en la Mérida–Campeche

Dos lesionados de gravedad dejó como saldo un fuerte accidente, cuando una pareja en motocicleta derrapó al perder el conductor el control, provocando que ambos salieran disparados y terminaran sobre el pavimento, a espaldas del IMSS Bienestar. Curiosos se arremolinaron al escuchar el estruendo y dieron aviso a los números de emergencia para que los heridos fueran atendidos de manera urgente.

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El hecho fue reportado alrededor de las 23:00 horas sobre el kilómetro 59 de la carretera federal Mérida–Campeche, cuando la pareja que viajaba en una motocicleta Pulsar intentó ingresar a la cabecera municipal. El exceso de velocidad fue el factor que ocasionó que terminaran proyectados más de 25 metros, tras chocar contra el muro de concreto del puente de la vía federal.

Testigos en la gasolinera cercana presenciaron el brutal accidente y se acercaron para auxiliar, pero los lesionados estaban casi inconscientes por los fuertes dolores. La atención tardó cerca de 40 minutos, hasta la llegada de paramédicos del SAMU de Hecelchakán y Tenabo.

El varón identificado como Adolfo, originario de la junta municipal de Pomuch, terminó con múltiples heridas y posibles fracturas internas, siendo trasladado al IMSS local. Su acompañante, Briceyda, fue llevada directamente a Campeche por la gravedad de sus lesiones.

La motocicleta Pulsar azul y negra fue retirada por los familiares, mientras los paramédicos confirmaron la gravedad de ambos lesionados. Se destacó que los cascos salvaron la vida de la pareja, aunque se desconoce si viajaban bajo ingesta de alcohol o enervantes.