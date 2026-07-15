Sindicalizados de Mamantel protestan y exigen al Ayuntamiento de Carmen cumplir acuerdos laborales

Empleados sindicalizados de la Junta Municipal de Mamantel salieron a las calles para exigir al Ayuntamiento de Carmen el cumplimiento inmediato de compromisos económicos. Los trabajadores denunciaron el incumplimiento de acuerdos y advirtieron que no aceptarán más promesas mientras continúan sin recibir las prestaciones que les corresponden.

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Con pancartas y diversas consignas, los manifestantes reclamaron el pago del incremento a las primas vacacionales, bonos pendientes y la homologación de sus salarios. Aseguraron que estas demandas permanecen sin respuesta, pese a que las autoridades municipales ofrecieron resolver la situación desde la semana pasada.

Los inconformes señalaron que sus sueldos son bajos, aun cuando el salario mínimo ha registrado aumentos en los últimos años. También denunciaron que algunas prestaciones disminuyeron, situación que, afirmaron, afecta de manera directa la economía de sus familias y refleja el abandono en el que, aseguran, se encuentra el personal sindicalizado.

Durante la protesta, los trabajadores recriminaron la falta de voluntad del Gobierno Municipal para atender sus peticiones y exigieron que los acuerdos establecidos se traduzcan en acciones concretas. Indicaron que la indiferencia de las autoridades solo incrementa el descontento de la base laboral.

Los manifestantes demandaron una solución inmediata y dejaron claro que esperan la respuesta del Ayuntamiento de Carmen. Advirtieron que, si no existe una propuesta satisfactoria en el corto plazo, el conflicto podría escalar con protestas aún más fuertes para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

JGH