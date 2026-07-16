Quintana Roo suma 11 casos de mpox y ocupa el tercer lugar nacional

La viruela símica o mpox volvió a generar preocupación sanitaria en Quintana Roo, luego de que la entidad registrara dos nuevos casos durante la última semana, de los tres reportados a nivel nacional. Con ello, sumó 11 contagios confirmados en lo que va del año, cifra que la ubica en el tercer lugar del país, únicamente detrás de Ciudad de México, con 26 casos, y Yucatán, con 24.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico actualizado, los diagnósticos recientes correspondieron a Quintana Roo (dos) y Yucatán (uno), por lo que México acumuló 72 casos confirmados en el 2026. En comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron cinco casos, representa un aumento del 120 por ciento.

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Aunque el registro nacional muestra una reducción superior al 80 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban 362 contagios, la situación en Quintana Roo presenta un comportamiento diferente al mantener una tendencia al alza. Junto con Yucatán, concentra la mayor cantidad de casos en la región peninsular, mientras que Campeche permanece sin reportes confirmados.

Mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante contacto físico cercano con una persona infectada, exposición a lesiones cutáneas, fluidos corporales u objetos contaminados.

Entre los principales signos se encuentran fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios linfáticos, fatiga y la aparición de lesiones en la piel, principalmente en rostro, manos, pies y áreas genitales.

La vigilancia sanitaria permanece activa en Quintana Roo y las autoridades mantienen acciones para identificar casos, dar seguimiento a contactos y exhortar a la población a solicitar atención médica ante síntomas relacionados con este padecimiento. A nivel federal continúa disponible el micrositio y los avisos epidemiológicos sobre mpox, donde se recomienda reforzar la supervisión y la detección temprana; sin embargo, no se ha emitido una nueva alerta específica para la entidad por el reciente aumento.

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En el Aeropuerto Internacional de Cancún no existe un operativo especial por mpox. Los protocolos sanitarios reforzados que actualmente se aplican están dirigidos principalmente a la supervisión de sarampión y ébola, debido al incremento del tránsito internacional de pasajeros durante el Mundial del 2026.

Las autoridades mantienen seguimiento epidemiológico, pero hasta ahora no existe una alerta sanitaria extraordinaria en Quintana Roo por el aumento de casos de mpox. Si bien la mayoría de los pacientes suele presentar una evolución favorable, el repunte registrado coloca nuevamente al estado entre las entidades con mayor presencia de este padecimiento, por lo que la identificación temprana y la atención médica continúan como elementos fundamentales para reducir su propagación.