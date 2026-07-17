Filtran que hay cucarachas en la cocina de ‘MasterChef México’

El nuevo formato de MasterChef 24/7, ha cautivado la atención del público, pues en esta ocasión se puede observar cómo los participantes conviven y luchan por seguir una semana más dentro de la competencia.

En este nuevo formato, los participantes son grabados 24/7, por lo que se pueden conocer todos los detalles de lo que sucede entre ellos y todas las cosas que los rodean durante su estancia.

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¿Hay cucarachas en MasterChef 24/7?

Por medio de las redes sociales, se ha difundido un video en donde aparentemente se muestra la presencia de una cucaracha dentro de las instalaciones del famoso reality de cocina.

Este hecho provocó miles de comentarios entre los usuarios, quienes se mostraron preocupados por las condiciones en las que se encuentran viviendo los participantes y en las que tienen que hacer su platillo para poder seguir dentro de la competencia.

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Todo pasó cuando dos participantes que estaban en la habitación, mientras ambos conversaban, Lancer observó algo que se movía por el piso y de inmediato llamó la atención de Michelle, quien no dudó en cuestionar qué era.

Al darse cuenta, la famosa gritó "Es una cucaracha, ¿de dónde salió?", este hecho ocasionó que muchos seguidores comenzaron a comentar y hablar sobre la limpieza del lugar. Aunque también hubo muchos que señalaron que un animal de ese tipo puede entrar por las tuberías, desagües, puertas y grietas.

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