Tras sismo de 7.4, Campeche reporta saldo blanco; la capital y Carmen sintieron el movimiento

Un sismo de magnitud 7.4 con epicentro frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, fue percibido la mañana de este viernes en diversas zonas de Campeche, aunque hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, informaron autoridades estatales.

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De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas y tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Aunque el epicentro se localizó a unos 434 kilómetros al sur-suroeste de Candelaria, el temblor fue perceptible en algunos puntos del estado. La Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) indicó que mantiene comunicación con las autoridades municipales para verificar cualquier posible afectación.

En la capital campechana, trabajadores reportaron haber sentido el movimiento en el Palacio de Gobierno y el Edificio Lavalle. De igual forma, en los municipios de Ciudad del Carmen y Escárcega también se confirmó que el sismo fue percibido en algunas zonas.

Pese a ello, las autoridades precisaron que no existen reportes de daños materiales ni afectaciones a la población.

Protección Civil recordó que, debido a la intensidad del sismo, podrían presentarse réplicas durante las próximas horas, por lo que recomendó a la ciudadanía mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas o centros de trabajo, evitar acercarse a estructuras que presenten daños visibles y reportar cualquier emergencia al 911.

Finalmente, la dependencia exhortó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir rumores o información no confirmada sobre el fenómeno.

JGH