Localizan sano y salvo a campechano reportado como desaparecido en el centro del país

Luego de varios días de incertidumbre, Eliseo "N", quien había sido reportado como no localizado tras viajar al centro del país por motivos personales, fue localizado sano y salvo y ya se encuentra de regreso en su hogar junto a su familia.

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La localización fue resultado de un trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad de Campeche, el Estado de México y la Ciudad de México, luego de que se activaran los protocolos de búsqueda correspondientes.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) trabajó en conjunto con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, a través de su Subdirección de Búsqueda de Personas, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata.

Tras confirmarse el hallazgo en la capital del país, la hermana del afectado se trasladó para recibirlo formalmente. / Especial

Tras ser localizado y resguardado por las autoridades de la capital del país, la hermana de Eliseo viajó a la Ciudad de México para recibirlo y acompañarlo de regreso a Campeche.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el hombre ya se encuentra con sus seres queridos y agradecieron la colaboración entre las distintas instituciones de seguridad, así como el apoyo brindado por la familia durante el proceso de búsqueda.

JGH