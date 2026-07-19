Pesca de pulpo inicia con incertidumbre en Isla Arena; depredadores saquearon todo

Sin esperanza y con pocas expectativas con el inicio de la temporada de captura de pulpo, hombres de mar de esta comunidad iniciaron los trabajos de mantenimiento de sus embarcaciones ante el próximo levantamiento de la veda programado para el uno de agosto.

A unas semanas de que arranque oficialmente la captura del molusco, los pescadores comenzaron con la rehabilitación de sus lanchas y equipos de trabajo. Mientras algunos dan servicio a los motores para evitar fallas, otros reparan fisuras, refuerzan estructuras y dan mantenimiento a los cascos de sus embarcaciones, con el objetivo de contar con unidades seguras para salir a la mar.

Sin embargo, a diferencia de otros años, el ánimo no es de optimismo, pues aseguran que existe incertidumbre ante la posibilidad de una baja producción debido a la depredación que, señalan, se registró antes del inicio de la temporada.

Los pescadores Ramiro Chan Correa, José Alberto Escalante López y Abrahán Molas Gómez explicaron que este año esperan una participación menor del sector, ya que estiman que únicamente alrededor del 50 por ciento de los habitantes dedicados a esta actividad saldrá a la captura del pulpo, debido a la preocupación de no encontrar suficiente producto para recuperar la inversión que implica la temporada.

Los hombres de mar señalaron que durante meses observaron la extracción ilegal del recurso en los litorales de Isla Arena, donde, aseguran, buzos con compresoras realizaron capturas antes del periodo permitido, situación que fue reportada en diversas ocasiones a las autoridades sin obtener respuesta.

Pese a los avisos, la depredación continuó, lo que generó preocupación entre la comunidad pesquera, ya que consideran que la falta de vigilancia permitió afectar la disponibilidad del recurso antes del inicio formal de la temporada.

Los pescadores indicaron que, una vez concluidos los trabajos de reparación de sus embarcaciones, comenzarán con la preparación de los equipos y la colocación de las jimbas que utilizarán para la captura artesanal del pulpo, una práctica que realizan con el uso de carnada.

Asimismo, mencionaron que todavía deberán definir cuánto invertirán en esta ocasión, tomando en cuenta los gastos de combustible, mantenimiento de motores, artes de pesca y demás insumos necesarios para salir a trabajar.

Finalmente, señalaron que no mantienen muchas esperanzas de que las condiciones mejoren, o que la presencia del molusco permita recuperar la inversión de las familias dedicadas a esta actividad, pues insistieron en que la incertidumbre es lo que marca el inicio de una nueva temporada de captura de pulpo en la región de Isla Arena.