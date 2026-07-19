Camposanto de La Cruz, en Champotón abandonado y lleno de maleza

Ante la nula atención de las autoridades, el camposanto de La Cruz, ubicado en la colonia del mismo nombre, se encuentra repleto de maleza en plena temporada de lluvias.

Lo anterior no sólo genera problemas con la proliferación del mosquito, también dificulta el acceso de los deudos que visitan sus bóvedas y mausoleos.

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En uno de los accesos del recinto, el señor José Concepico Vázquez Delgado pidió que se limpie este espacio porque las instalaciones están hechas un asco. “Sólo lo vienen a limpiar en temporada de Todos los Santos. Esto siempre está así, pero, eso sí, son buenos para cobrar”, destacó.

Este problema también fue ventilado en un grupo de redes sociales, razón por la que Por Esto! acudió a este lugar para platicar con los deudos que acudieron la mañana de este domingo a visitar a sus difuntos.