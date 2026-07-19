Detonaciones de arma de fuego despiertan a Chunkanán, Hecelchakán

Fuertes detonaciones de arma de fuego se dejaron escuchar en medio de la madrugada en la comunidad de Chunkanán, donde se interrumpieron los sueños de las familias que dormían cuando se dio el evento que despertó a casi toda la población, algunos de los cuales tuvieron que reportar a las autoridades sobre este ataque.

Los hechos fueron reportados por los mismos pobladores a los números de emergencia, donde hasta el momento no se sabe si hubo lesionados. Lo cierto es que los hechos fueron reportados esta madrugada en un predio conocido ubicado en esta comunidad, a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal de Hecelchakán, donde la delincuencia organizada está ganando terreno y las autoridades no han dado con los responsables. En este mismo mes, también rafaguearon una vivienda en la junta municipal de Pomuch en horas de la madrugada.

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Hasta el momento, en estos dos eventos no se han reportado personas detenidas, por lo que los pobladores mencionaron que estos malandros siguen haciendo de las suyas, dejando una ola de terror en la población, donde ni la policía de Campeche ni la fiscalía especializada han podido dar con los responsables de estos ataques que están sembrando temor en todo el municipio de Hecelchakán, donde antes no se escuchaban este tipo de situaciones que cada vez han estado escalando hasta que llegue el momento de las ejecuciones.

Tras el reporte, enseguida se movilizaron autoridades, que tardaron poco más de 45 minutos en llegar a la zona, donde acordonaron varias calles para realizar las investigaciones y el peritaje de lo ocurrido. Se procedió al levantamiento de los casquillos percutidos de un arma de grueso calibre que quedaron regados en la vía pública, por lo que las autoridades determinarán si es el mismo arma que se utilizó en la junta de Pomuch donde atacaron otra vivienda. Los pobladores exigen que las autoridades hagan su trabajo y den con los responsables de estos ataques que cada vez están sembrando pánico en la zona.