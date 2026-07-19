Camioneta volcada en La Ría moviliza a Policía Estatal

Una camioneta terminó volcada la mañana de este domingo sobre la avenida Francisco I. Madero, cruce con la calle 10 del barrio de San Francisco, en la capital del Estado, en un aparatoso accidente que movilizó a elementos de la Policía Estatal (PE), aunque no se reportaron personas lesionadas.

Tras recibir el reporte a través del 911, los uniformados acudieron al sitio, mejor conocido como La Ría, donde encontraron una camioneta Honda CR-V, con placas DHL-485-C del Estado de Campeche, recostada sobre su costado derecho y obstruyendo parcialmente la vialidad.

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Los agentes inspeccionaron el vehículo para verificar si había ocupantes atrapados. Sin embargo, al revisar el interior confirmaron que la unidad estaba vacía.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor logró salir por su propio pie tras la volcadura y posteriormente abandonó el lugar, dejando la camioneta a media calle antes de la llegada de las autoridades.

El vehículo presentó severos daños materiales, principalmente en la defensa delantera, cristales, retrovisores y una de las llantas, además de rayaduras derivadas del impacto y del vuelco.

Mientras policías estatales resguardaban la zona y coordinaban el tránsito vehicular para evitar otro percance, una grúa arribó al lugar para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad, la cual fue trasladada al corralón.

Aparatoso accidente en avenida Francisco I. Madero sin lesionados

Asimismo, las autoridades dieron parte a la Fiscalía General del Estado (Fgecam) para que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades, en caso de que el conductor no se presente para responder por el accidente.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la volcadura. No obstante, de manera preliminar no se descarta que el exceso de velocidad o incluso el consumo de bebidas alcohólicas hayan sido factores que contribuyeran al hecho de tránsito.

Pese a lo aparatoso del accidente y a los cuantiosos daños que sufrió la camioneta, el percance concluyó únicamente con pérdidas materiales, sin personas lesionadas ni víctimas fatales.