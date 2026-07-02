Anuncia corte de agua por accidente vehicular en Campeche

Un accidente vehicular registrado en el cruce de las avenidas Héroe de Nacozari y Luis Donaldo Colosio ocasionó la fractura de una de las tuberías principales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), situación que obligó a suspender temporalmente el bombeo de la Planta Principal para realizar reparaciones de emergencia.

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Como consecuencia, habitantes del Centro Histórico, los barrios de San Román, San Francisco, Guadalupe, Santa Lucía y Santa Ana, así como las colonias Ah Kim Pech, Huanal, Presidentes de México, Lavalle Urbina, Villa Turquesa, Palma Real, Esperanza, Ampliación Esperanza, Fraccionamiento 2000, Belén, Carmelo, Bellavista, San José el Alto, Benito Juárez y otras zonas cercanas, podrían experimentar baja presión o incluso la suspensión temporal del suministro de agua potable durante el desarrollo de los trabajos.

El SMAPAC informó que su personal operativo ya se encuentra laborando en el sitio para reparar la infraestructura dañada y estimó que las maniobras concluirán entre las 14:00 y las 16:00 horas de este mismo día.

Posteriormente, el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual, por lo que el organismo exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua almacenada en cisternas y tinacos mientras concluyen las labores.