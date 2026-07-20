Inicia el registro para 800 Viviendas para el Bienestar en Champotón; requisitos y cómo participar

La mañana de este lunes arrancó el proceso de registro para el programa Viviendas para el Bienestar que impulsa el gobierno federal que preside la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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El proceso de registro comenzó a las 8:00 horas desde las instalaciones del Icatcam de Champotón, ubicado en la colonia La Cruz, y concluirá a las 16:00 horas. De acuerdo con organizadores, este proceso tendrá verificativo del 20 de julio al primero de agosto en los horarios antes mencionados.

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación. Es el caso de la copia del INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. El registro es gratuito.

Además, entre los requisitos para acceder al programa se establece que el beneficiario no debe contar con casa propia, y sus ingresos mensuales no deben rebasar los 17 mil pesos.

Cabe mencionar que, en una primera etapa, el municipio de Champotón será beneficiado con 800 viviendas, las cuales serán construidas a través de la Comisión Nacional de Vivienda, dirigidas a personas de bajos recursos que no tengan propiedad y accesos a créditos de viviendas.

JGH