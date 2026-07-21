Síguenos

Última hora

Yucatán

Niños de Yucatán disfrutan el inicio del Campamento Baaxal Paal 2026

Campeche

Canaco advierte difícil panorama económico en Campeche al cierre del primer semestre de 2026

La Canaco Servytur advirtió que el aumento de insumos y del salario mínimo afecta a las empresas en Campeche y prepara estrategias para reactivar la economía estatal.

Por Redacción Por Esto!

21 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La Canaco Servytur manifestó preocupación por la situación financiera de Campeche.
La Canaco Servytur manifestó preocupación por la situación financiera de Campeche. / Alejandro Pech

Ante el mal cierre económico de la primera mitad de 2026, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servytur, Juan Pablo Mex Salazar, afirmó que ya trabajan en las estrategias para mejorar el segundo semestre del año.

Detienen a mujer por provocar disturbios en el malecón de Champotón; vecinos denuncian robos e inseguridad

Noticia Destacada

Detienen a mujer por causar disturbios en el malecón de Champotón

Reconoció que el panorama económico no es muy alentador para la iniciativa privada, ya que el encarecimiento de insumos, el alza en el salario mínimo y otros factores no apoyan a las empresas para mejorar los precios, sino que las obligan a actualizar costos para, por lo menos, recuperar la inversión.

Afirmó que, tan solo este domingo, diversos sectores económicos, como restaurantes, negocios de venta de ropa, entre otros, tuvieron ganancias por el final de la Copa del Mundo; sin embargo, solo fue un día en el que registraron un repunte económico.

Expuso que, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco y la Secretaría de Turismo Sectur, trabajan en un plan económico para la segunda mitad del año y, a corto plazo, establecer una estrategia para aprovechar las vacaciones de verano.

JGH

Te puede interesar