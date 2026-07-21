Canaco advierte difícil panorama económico en Campeche al cierre del primer semestre de 2026

Ante el mal cierre económico de la primera mitad de 2026, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servytur, Juan Pablo Mex Salazar, afirmó que ya trabajan en las estrategias para mejorar el segundo semestre del año.

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Reconoció que el panorama económico no es muy alentador para la iniciativa privada, ya que el encarecimiento de insumos, el alza en el salario mínimo y otros factores no apoyan a las empresas para mejorar los precios, sino que las obligan a actualizar costos para, por lo menos, recuperar la inversión.

Afirmó que, tan solo este domingo, diversos sectores económicos, como restaurantes, negocios de venta de ropa, entre otros, tuvieron ganancias por el final de la Copa del Mundo; sin embargo, solo fue un día en el que registraron un repunte económico.

Expuso que, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco y la Secretaría de Turismo Sectur, trabajan en un plan económico para la segunda mitad del año y, a corto plazo, establecer una estrategia para aprovechar las vacaciones de verano.

JGH