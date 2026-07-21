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Detienen a mujer por causar disturbios en el malecón de Champotón

Una mujer fue detenida por presuntamente alterar el orden público en el malecón de Champotón. Vecinos denuncian que un grupo de personas genera inseguridad en la zona.

Por Jorge May

21 de jul de 2026

1 min

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Detienen a mujer por provocar disturbios en el malecón de Champotón; vecinos denuncian robos e inseguridad
Detienen a mujer por provocar disturbios en el malecón de Champotón; vecinos denuncian robos e inseguridad / Jorge May

Por alterar el orden público y generar disturbios, una mujer en aparente estado de ebriedad y presuntamente bajo los influjos de alguna sustancia ilegal fue detenida por elementos policiales en el malecón de Champotón.

Uno de los puntos afectados se ubica sobre la avenida Colosio.

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De acuerdo con los reportes, la mujer y otros más habrían ingresado a una cachimba para pedir dinero. Tras la negación de los presentes, presuntamente comenzaron a generar disturbios, lo que motivó la intervención de los uniformados.

Tras percatarse de la presencia de los uniformados, los demás individuos huyeron, según testigos oculares. Mientras que la fémina fue detenida, esposada y luego subida a la góndola de la unidad 0754.

Algunos ciudadanos de la zona comentan que estos individuos deambulan en varias partes del malecón. Se dedican a robar, insultar y hostigar, situación que genera inseguridad. Acostumbran a ponerse en el estacionamiento de conocida tienda comercial que vende medicamentos y una amplia variedad de productos.

JGH

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