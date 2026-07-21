Entra tres veces a robar: saquean local de comida rápida frente al Hospital de Campeche

Mercancía diversa fue el botín que obtuvo un delincuente que ingresó a un local de comida rápida ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio".

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El establecimiento denominado "Kiosco, Tortas y Minis" fue visitado por el ladrón, quien habría forzado la cerradura para ingresar al negocio y, posteriormente, regresó en al menos tres ocasiones para sustraer diversos productos.

El robo fue descubierto posteriormente por los encargados del establecimiento, quienes darían parte a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y tratar de identificar al responsable.

JGH