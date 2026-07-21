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Campeche / Sucesos

Entra tres veces a robar: saquean local de comida rápida frente al Hospital de Campeche

Un delincuente forzó la cerradura de un local de comida rápida sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Campeche, y presuntamente regresó varias veces para robar mercancía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de jul de 2026

1 min

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El negocio se ubica sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
El negocio se ubica sobre la avenida Lázaro Cárdenas. / Dismar Herrera

Mercancía diversa fue el botín que obtuvo un delincuente que ingresó a un local de comida rápida ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio".

Uno de los puntos afectados se ubica sobre la avenida Colosio.

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El establecimiento denominado "Kiosco, Tortas y Minis" fue visitado por el ladrón, quien habría forzado la cerradura para ingresar al negocio y, posteriormente, regresó en al menos tres ocasiones para sustraer diversos productos.

El robo fue descubierto posteriormente por los encargados del establecimiento, quienes darían parte a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y tratar de identificar al responsable.

JGH

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