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Van contra guiadores sospechosos: Policía de Campeche instala punto de revisión en San Francisco

Agentes de la Policía Estatal instalaron un filtro de revisión vehicular en la avenida Miguel Alemán de Campeche para verificar antecedentes y detectar sustancias nocivas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de jul de 2026

1 min

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La Policía Estatal implementó un filtro de revisión vehicular en Campeche.
La Policía Estatal implementó un filtro de revisión vehicular en Campeche. / Dismar Herrera

Elementos de la Policía Estatal activaron un filtro de revisión contra automovilistas en el barrio de San Francisco, como parte de las acciones de vigilancia y prevención.

Piden desazolve de drenajes ante la temporada de lluvias.

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El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Miguel Alemán, entre las calles Francisco I. Madero, una de las arterias más transitadas de la ciudad, donde los agentes verifican a los conductores en la Plataforma México para descartar que cuenten con alguna orden de aprehensión.

Además, los policías revisan el interior de los vehículos y verifican que los conductores no se encuentren bajo los influjos de alguna sustancia.

JGH

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