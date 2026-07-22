Van contra guiadores sospechosos: Policía de Campeche instala punto de revisión en San Francisco

Elementos de la Policía Estatal activaron un filtro de revisión contra automovilistas en el barrio de San Francisco, como parte de las acciones de vigilancia y prevención.

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El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Miguel Alemán, entre las calles Francisco I. Madero, una de las arterias más transitadas de la ciudad, donde los agentes verifican a los conductores en la Plataforma México para descartar que cuenten con alguna orden de aprehensión.

Además, los policías revisan el interior de los vehículos y verifican que los conductores no se encuentren bajo los influjos de alguna sustancia.

JGH