¿Qué lugares puedes visitar desde Campeche con el Tren Maya? Guía de destinos, precios de boletos y horarios

El Tren Maya se ha consolidado como una de las principales alternativas para recorrer el sureste mexicano, permitiendo a los viajeros salir desde San Francisco de Campeche hacia algunos de los destinos turísticos, arqueológicos y naturales más importantes de la región. Desde ciudades coloniales hasta zonas arqueológicas reconocidas a nivel mundial, el sistema ferroviario conecta con múltiples puntos de interés dentro y fuera del estado.

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Uno de los aspectos que más interés genera entre los viajeros es conocer qué lugares pueden visitarse desde Campeche, cuánto cuestan los boletos y cuáles son los horarios disponibles para planear un recorrido.

Destinos dentro de Campeche

Aunque muchas personas utilizan el Tren Maya para viajar hacia otros estados, también permite conocer diversos municipios campechanos. Entre las estaciones disponibles se encuentran:

Tenabo: Ideal para disfrutar de la gastronomía regional y conocer antiguas haciendas.

Ideal para disfrutar de la gastronomía regional y conocer antiguas haciendas. Hecelchakán: Reconocido por su arquitectura colonial y por ser la puerta de entrada a la comunidad de Pomuch, famosa por sus tradicionales celebraciones del Día de Muertos.

Reconocido por su arquitectura colonial y por ser la puerta de entrada a la comunidad de Pomuch, famosa por sus tradicionales celebraciones del Día de Muertos. Calkiní: Desde donde es posible trasladarse a Bécal, comunidad conocida internacionalmente por la elaboración artesanal de sombreros de jipi.

Desde donde es posible trasladarse a Bécal, comunidad conocida internacionalmente por la elaboración artesanal de sombreros de jipi. Carrillo Puerto: Rodeado de comunidades mayas y paisajes naturales.

Rodeado de comunidades mayas y paisajes naturales. Escárcega: Importante punto de conexión hacia el sur de Campeche y el estado de Chiapas.

¿Se puede visitar Calakmul en el Tren Maya?

La respuesta es sí, aunque no de manera directa.

El Tren Maya cuenta con la estación Calakmul, desde donde los visitantes pueden continuar el recorrido por carretera hasta la Zona Arqueológica de Calakmul, ubicada en el corazón de la Reserva de la Biosfera.

Dato clave de trayecto: El tramo terrestre comprende aproximadamente de 55 a 65 kilómetros, con un tiempo estimado de una hora a una hora con 20 minutos, debido a que el acceso atraviesa la selva protegida.

Esta opción ha facilitado considerablemente la llegada de turistas nacionales y extranjeros a uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además del sitio arqueológico, la región ofrece actividades de ecoturismo, observación de fauna, senderismo y hospedaje en comunidades cercanas como Xpujil.

Edzná también requiere transporte adicional

Otro de los destinos más buscados por quienes visitan Campeche es la Zona Arqueológica de Edzná. Aunque el Tren Maya no llega directamente al complejo arqueológico, los visitantes pueden complementar su viaje con transporte terrestre desde la capital campechana o contratar recorridos turísticos que incluyen el traslado hasta el sitio.

Destinos fuera de Campeche

El recorrido del Tren Maya también conecta con importantes ciudades y atractivos turísticos del sureste mexicano. Entre los más visitados destacan:

Mérida: Con su Centro Histórico, Paseo de Montejo y amplia oferta gastronómica.

Con su Centro Histórico, Paseo de Montejo y amplia oferta gastronómica. Izamal: Conocido como el Pueblo Mágico Amarillo.

Conocido como el Pueblo Mágico Amarillo. Chichén Itzá: Una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

Una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Valladolid: Famosa por sus cenotes y arquitectura colonial.

Famosa por sus cenotes y arquitectura colonial. Cancún: Principal destino de playa del país.

Principal destino de playa del país. Bacalar: Hogar de la espectacular Laguna de los Siete Colores.

Hogar de la espectacular Laguna de los Siete Colores. Palenque (Chiapas): Donde se ubica otra de las zonas arqueológicas más importantes del mundo maya.

¿Cuánto cuestan los boletos desde Campeche?

Los precios varían según el destino, la categoría del servicio y el tipo de pasajero. En Clase Turista (Tarifa Local), los costos oficiales desde la estación de San Francisco de Campeche son:

Con la tarifa local en clase Turista, los viajes dentro del estado arrancan desde los $71.50 pesos. / Especial

Nota: El Tren Maya también ofrece tarifas para visitantes nacionales y extranjeros, así como servicio Premier, cuyos costos son superiores y brindan mayores comodidades durante el viaje.

Horarios y tiempos estimados de viaje

Actualmente existen corridas diarias desde San Francisco de Campeche con destino a diversos puntos de la Península de Yucatán. Los tiempos aproximados de viaje son:

Campeche – Mérida: Entre 2 horas y 30 minutos a 3 horas.

Entre 2 horas y 30 minutos a 3 horas. Campeche – Chichén Itzá: Alrededor de 4 horas.

Alrededor de 4 horas. Campeche – Cancún: Entre 5 horas y 30 minutos a 6 horas.

Los horarios pueden modificarse dependiendo del día y la temporada, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad oficial antes de viajar.

¿Dónde comprar los boletos y recomendaciones?

Los boletos del Tren Maya pueden adquirirse en las taquillas de las estaciones, así como en la plataforma oficial de venta en línea.

Compra con anticipación: Especialistas en turismo recomiendan adquirir las entradas con tiempo, especialmente durante vacaciones y fines de semana, debido a la alta demanda que registran algunas rutas. Considera transportes complementarios: Es fundamental calcular el costo y tiempo del transporte terrestre hacia sitios como Calakmul y Edzná, ya que las estaciones ferroviarias no se encuentran dentro de las zonas arqueológicas.

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Con una red que conecta playas, ciudades coloniales, reservas naturales y antiguas ciudades mayas, el Tren Maya se ha convertido en una de las principales opciones para descubrir la riqueza cultural y turística del sureste de México, teniendo a Campeche como uno de sus puntos estratégicos de partida.

JGH