Vuelca ambulancia sobre la carretera federal Carmen-Campeche, cerca de Champotón

Reportan una volcadura de una ambulancia sobre la carretera Carmen-Campeche, en jurisdicción del municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró hace unos momentos; sin embargo, se desconoce el peritaje oficial que originó este accidente.

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La unidad de emergencia, presuntamente proveniente del municipio del Carmen, terminó fuera de la cinta de rodamiento entre una zona de maleza.

Hasta el momento, no hay reportes de personas lesionadas y en la zona hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen el abanderamiento y resguardan la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes.