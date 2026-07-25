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Vuelca ambulancia sobre la carretera federal Carmen-Campeche, cerca de Champotón

Hasta el momento, no hay reportes de personas lesionadas y en la zona hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen el  abanderamiento.

Por Jorge May

25 de jul de 2026

1 min

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La ambulancia salió del camino y terminó entre la maleza.
La ambulancia salió del camino y terminó entre la maleza. / Foto: Captura del video

Reportan una volcadura de una ambulancia sobre la carretera Carmen-Campeche, en jurisdicción del municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró hace unos momentos; sin embargo, se desconoce el peritaje oficial que originó este accidente.

Los principales puntos del operativo serán Sabancuy, Payucán, Playa Bonita y Ciudad del Carmen.

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La unidad de emergencia, presuntamente proveniente del municipio del Carmen, terminó fuera de la cinta de rodamiento entre una zona de maleza.

Hasta el momento, no hay reportes de personas lesionadas y en la zona hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen el  abanderamiento y resguardan la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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