Lluvias ponen en riesgo la histórica iglesia de San Francisco de Asís en Kantunil

Las recientes lluvias registradas en la región han comenzado a evidenciar problemas de filtración y humedad en la centenaria iglesia de San Francisco de Asís, situación que preocupa a feligreses y responsables del inmueble debido al riesgo que representa para este importante patrimonio histórico y religioso en Kantunil.

De acuerdo con los habitantes de la comunidad, el agua ha comenzado a ingresar en distintos puntos de la nave principal y en algunos espacios anexos al templo, provocando manchas de humedad en muros y paredes que ya habían sido reparados con anterioridad.

La actual iglesia es resultado de diversas etapas constructivas desarrolladas a lo largo de los siglos. Entre las intervenciones más importantes destaca la realizada durante el siglo XIX, mientras que el techo de la nave principal fue sustituido en la década de 1970 gracias al esfuerzo conjunto de los feligreses, quienes buscaban evitar un mayor deterioro de la estructura.

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Sin embargo, aunque gran parte de esa cubierta continúa en buenas condiciones, habitantes señalaron que ya existen puntos donde el agua logra filtrarse, especialmente durante las lluvias intensas registradas en los últimos días.

Juan Bautista Chim, vecino de la comunidad, expresó su preocupación por el incremento de la humedad en el inmueble.

“Las lluvias han sido fuertes y el agua se acumula por todos lados. Si techos más recientes presentan filtraciones, con mayor razón ocurre en partes antiguas de la iglesia y en algunos cuartos anexos. Ojalá se pueda hacer algo para evitar que el problema avance”, comentó.

Por su parte, el sacristán Mateo Pool explicó que las afectaciones se han agravado en los últimos años debido a la constante exposición a la humedad y al paso del tiempo.

Recordó que una de las etapas más difíciles para el inmueble ocurrió en 2020, cuando la Tormenta Tropical Cristóbal provocó severas inundaciones en la comunidad y dejó como consecuencia las primeras filtraciones importantes en la sacristía y en el sector Sur del templo.

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“Se han realizado trabajos de reparación, pero la humedad vuelve a aparecer con cada temporada de lluvias. Los muros antiguos absorben el agua y eso provoca nuevas manchas y deterioro”, señaló.

Además de las filtraciones en techos y paredes, los feligreses advirtieron que el atrio cerrado suele acumular grandes cantidades de agua durante las precipitaciones, elevando el riesgo de que ésta ingrese al interior del recinto religioso si no se cuenta con un sistema de desagüe adecuado.

Ante el inicio formal de la temporada de lluvias y huracanes, los habitantes consideron necesario reforzar las labores de mantenimiento y conservación para proteger uno de los edificios históricos más representativos de la comunidad y evitar que la humedad continúe afectando su estructura y valor patrimonial.

Los habitantes señalaron que la conservación del templo no sólo representa una necesidad para la comunidad católica, sino también para la preservación de la historia local, ya que la iglesia constituye uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la población.

Por ello, confían en que se puedan gestionar apoyos o realizar trabajos preventivos que permitan atender las filtraciones antes de que las lluvias más intensas de la temporada provoquen daños mayores en la estructura religiosa.