Se capacitan para salir adelante; miles de campechanos mejoran sus ingresos con talleres

Ante un mercado laboral cada vez más competido y la necesidad de generar ingresos, miles de campechanas y campechanos han encontrado en la capacitación una alternativa para mejorar sus oportunidades de empleo o iniciar un negocio propio. Desde la elaboración de pasteles y pan artesanal hasta la aplicación de uñas, el corte de cabello o la confección de prendas, los talleres del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche se han convertido en un punto de partida para quienes buscan salir adelante, especialmente mujeres que transforman una habilidad aprendida en una fuente de ingresos para sus familias.

Noticia Destacada Hartos de los apagones, vecinos retienen camioneta y dos empleados de la CFE en Bolonchén de Rejón

Las cifras oficiales del organismo reflejan esta tendencia. Durante 2025, la institución capacitó a alrededor de 66 mil personas en todo el Estado y, al corte del 24 de julio de este año, ya suma 32 mil beneficiarios, con la expectativa de superar la meta alcanzada el año anterior. Del total de participantes, el 70 por ciento, equivalente a 22 mil 400 personas, son mujeres, mientras que el 30 por ciento restante, es decir, nueve mil 600, corresponde a hombres.

El director general del Icatcam, Fabricio Pérez Mendoza, explicó que las principales alumnas son mujeres de entre 30 y 50 años, en su mayoría amas de casa que aprovechan los cursos para emprender desde sus propios domicilios. Los talleres de corte y confección, manicura, panadería, repostería y belleza son de los más solicitados, ya que les permiten iniciar pequeños negocios con una inversión relativamente baja y sin necesidad de abandonar sus responsabilidades familiares.

Los cursos de belleza, panadería y confección son los más demandados. / Especial

El funcionario señaló que el instituto cuenta con 13 planteles distribuidos en los municipios y presencia en 27 Centros de Desarrollo Comunitario únicamente en la capital, además de mantener convenios con empresas privadas, dependencias gubernamentales y programas como Sembrando Vida para fortalecer las capacidades laborales de la población.

A la oferta tradicional se han sumado cursos especializados que responden a las nuevas exigencias del mercado, como inglés, trabajo en equipo, manejo de Excel, inteligencia artificial y operación de drones, estos últimos incorporados recientemente debido a la creciente demanda de empresas e instituciones.

Pérez Mendoza anunció además que el programa Icatcam Más Cerca de Ti, iniciado hace tres meses en la capital, llegará a partir del 15 de agosto a todos los municipios del Estado con talleres y servicios comunitarios, entre ellos corte de cabello, mantenimiento de motocicletas, cambio de aceite y bujías, acercando la capacitación incluso a las localidades más alejadas.

Noticia Destacada Camioneta invade carril y provoca accidente con motociclista en el malecón de Campeche

El impacto de estos cursos ya comienza a reflejarse en la economía local. Según estimaciones del propio instituto, alrededor del 50 por ciento de las personas capacitadas logra incorporarse al mercado laboral, ya sea mediante un empleo formal o a través de un emprendimiento personal. Historias de barberías abiertas por jóvenes egresados o de familias que hoy venden pan y pasteles en comunidades donde antes no existían estos servicios confirman que, para miles de campechanos, aprender un oficio significa abrir la puerta a una nueva oportunidad de vida.

JGH