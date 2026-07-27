Acordonan poste tras cortocircuito en Champotón; vecinos alertan que da descargas

Como medida para prevenir un accidente, el área donde se localiza un poste del alumbrado público fue acordonada con cintas preventivas, luego de que anoche se reportara un cortocircuito en la estructura.

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Dicha estructura se encuentra sobre una banqueta, en la calle 1, entre las calles 6 y 10, en la colonia Ulises Sansores, en Champotón. Es una zona con mucho flujo peatonal.

De igual forma, cerca del lugar hay un plantel educativo y, metros más adelante, un espacio deportivo.

De acuerdo con algunos transeúntes, además de la falla eléctrica reportada, el poste transmite ligeras descargas al contacto, por lo que consideraron urgente aplicar medidas correctivas.

El joven Eduardo Lira Guzmán consideró necesario que cambien ese poste. "Da toque este poste. Que tenga cuidado la gente que camina por esta banqueta", concluyó.

JGH