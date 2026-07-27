Síguenos

Última hora

Quintana Roo

¡Hallazgo de terror! Encuentran un cuerpo dentro de una camioneta en la SM 259 de Cancún

Campeche / Sucesos

Acordonan poste tras cortocircuito en Champotón; vecinos alertan que da descargas

Un poste de alumbrado público fue acordonado en Champotón tras un cortocircuito; peatones aseguran que transmite descargas eléctricas y piden reemplazarlo.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un poste de alumbrado fue acordonado tras un cortocircuito en Champotón.
Un poste de alumbrado fue acordonado tras un cortocircuito en Champotón. / Jorge May

Como medida para prevenir un accidente, el área donde se localiza un poste del alumbrado público fue acordonada con cintas preventivas, luego de que anoche se reportara un cortocircuito en la estructura.

Sin luz desde el sábado, habitantes de Bolonchén retienen camioneta y empleados de la CFE

Noticia Destacada

Hartos de los apagones, vecinos retienen camioneta y dos empleados de la CFE en Bolonchén de Rejón

Dicha estructura se encuentra sobre una banqueta, en la calle 1, entre las calles 6 y 10, en la colonia Ulises Sansores, en Champotón. Es una zona con mucho flujo peatonal.

De igual forma, cerca del lugar hay un plantel educativo y, metros más adelante, un espacio deportivo.

De acuerdo con algunos transeúntes, además de la falla eléctrica reportada, el poste transmite ligeras descargas al contacto, por lo que consideraron urgente aplicar medidas correctivas.

El joven Eduardo Lira Guzmán consideró necesario que cambien ese poste. "Da toque este poste. Que tenga cuidado la gente que camina por esta banqueta", concluyó.

JGH

Te puede interesar