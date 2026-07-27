Marcha por examen de la UNAM hoy: horario, ruta y vialidades que podrían registrar bloqueos

Aspirantes a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán este lunes 27 de julio una marcha en Ciudad Universitaria para exigir transparencia en los resultados del examen de admisión aplicado en línea.

La movilización está programada para comenzar a las 11:00 horas y tendrá dos puntos de concentración. El primero se ubicará en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, mientras que el segundo estará frente a la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús.

Los contingentes avanzarán hacia el interior de Ciudad Universitaria y concluirán con un mitin frente a la Biblioteca Central. La Secretaría de Seguridad Ciudadana incluyó la protesta en su agenda de movilizaciones y advirtió sobre posibles afectaciones a la circulación en la alcaldía Coyoacán.

¿Cuál será la ruta de la marcha por el examen de la UNAM?

Uno de los grupos partirá desde la estación Universidad, ubicada en avenida Antonio Delfín Madrigal y Mario de la Cueva. El otro se reunirá sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura del Metrobús Ciudad Universitaria.

Los organizadores prevén que ambos contingentes se encuentren cerca del cruce de avenida Universidad y Copilco, antes de ingresar al campus universitario. Desde ese punto continuarán hasta la Biblioteca Central, donde realizarán un mitin.

Noticia Destacada UNAM frena temporalmente inscripciones: ¿siguen vigentes los resultados o habrá otro examen?

Entre las vialidades que podrían registrar tránsito lento o cierres temporales se encuentran avenida Universidad, Copilco, Antonio Delfín Madrigal, Mario de la Cueva, Insurgentes Sur y Circuito Escolar.

¿Qué exigen los aspirantes a la UNAM?

Los manifestantes solicitarán que la Universidad publique información detallada sobre el proceso de evaluación, los mecanismos de supervisión y los puntajes que algunos participantes consideran inusuales.

También pedirán que se investiguen posibles conductas indebidas durante la aplicación en línea, entre ellas la utilización de ayuda externa o herramientas de inteligencia artificial.

En caso de que las dudas no sean aclaradas durante 2026, los convocantes exigirán que el examen de admisión regrese a un formato completamente presencial y bajo supervisión para los siguientes ciclos escolares.

#PrecauciónVial | Manifestantes procedentes de Circuito Escolar arriban a inmediaciones de Explanada de Rectoría. pic.twitter.com/g3jx9pWbom — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 27, 2026

UNAM revisa el concurso de ingreso a licenciatura

La protesta ocurre mientras una comisión técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas analiza los datos, el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

La Universidad suspendió provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción que comenzarían este lunes, hasta que el grupo de especialistas presente sus conclusiones y recomendaciones. La institución aclaró que informará mediante sus canales oficiales cómo continuará el proceso.

IO