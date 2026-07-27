Camioneta invade carril y provoca accidente con motociclista en el malecón de Campeche

Un hecho de tránsito se registró sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda, donde una motocicleta y una camioneta se vieron involucradas, dejando daños materiales.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la motocicleta circulaba con preferencia sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda, con dirección hacia el Foro Campeche, pero al llegar a la prolongación de la calle 51, el conductor de una camioneta invadió el carril, provocando el percance.

La motocicleta resultó con daños materiales de regular cuantía, mientras que ambas partes dialogaban para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños, así mismo fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja logrando estabilizar a la víctima.

JGH