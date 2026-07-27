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Campeche / Sucesos

Camión de Ko'ox choca contra automóvil y provoca caos vial en Campeche

Un camión de transporte público Ko'ox chocó contra un automóvil en la avenida Baja Velocidad, provocando daños materiales y congestionamiento vial.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de jul de 2026

1 min

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Un camión de transporte público chocó contra un vehículo particular.
Un camión de transporte público chocó contra un vehículo particular. / Dismar Herrera

Daños materiales y congestionamiento vial fue el saldo de un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Baja Velocidad, luego de que un camión de transporte público impactara a un vehículo.

Un poste de alumbrado fue acordonado tras un cortocircuito en Champotón.

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El accidente ocurrió cuando el operador del camión Ko’ox, marcado con el número económico 49, intentó dar vuelta en el cruce de la avenida Baja Velocidad con Ramón Espínola, sin tomar las debidas precauciones, por lo que terminó impactando la parte trasera del vehículo particular.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas a mitad de la vialidad, lo que generó congestionamiento vehicular en la zona, donde fue necesaria la asistencia de elementos de la Policía, a quienes les fue descartado apoyo médico.

JGH

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