Camión de Ko'ox choca contra automóvil y provoca caos vial en Campeche

Daños materiales y congestionamiento vial fue el saldo de un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Baja Velocidad, luego de que un camión de transporte público impactara a un vehículo.

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El accidente ocurrió cuando el operador del camión Ko’ox, marcado con el número económico 49, intentó dar vuelta en el cruce de la avenida Baja Velocidad con Ramón Espínola, sin tomar las debidas precauciones, por lo que terminó impactando la parte trasera del vehículo particular.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas a mitad de la vialidad, lo que generó congestionamiento vehicular en la zona, donde fue necesaria la asistencia de elementos de la Policía, a quienes les fue descartado apoyo médico.

JGH