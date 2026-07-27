Claudia Sheinbaum descarta seguir la ruta de Daniel Ortega en Nicaragua y defiende elecciones y revocación de mandato en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que México pueda seguir el camino planteado por Daniel Ortega en Nicaragua y sostuvo que el país mantendrá sus procesos electorales, así como la figura constitucional de revocación de mandato.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente nicaragüense, quien anunció que no permitirá nuevos procesos electorales que puedan llevar a la oposición al poder.

Sheinbaum evitó emitir una condena directa contra el Gobierno de Nicaragua y recurrió al principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, remarcó que en México existe un sistema democrático en el que la ciudadanía elige periódicamente a sus autoridades.

“Aquí hay elecciones cada seis años. Es más, hay revocación de mandato. Entonces, no: democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo”, afirmó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el anuncio de Daniel Ortega?

La presidenta señaló que cada nación tiene derecho a decidir la forma en que organiza su vida política. Añadió que México respalda la democracia, pero también mantiene una política exterior basada en la no intervención y el respeto a las decisiones de otros pueblos.

Ante la pregunta de si enviaría una carta o emitiría un posicionamiento más firme, respondió que corresponde a los ciudadanos de cada país decidir sobre sus instituciones y autoridades.

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“Cada país decide, cada pueblo decide. Todos estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación”, sostuvo.

Sheinbaum garantiza elecciones cada seis años en México

Sheinbaum utilizó el funcionamiento del sistema electoral mexicano para marcar distancia respecto de lo anunciado por Ortega.

La Constitución establece que la Presidencia de México se renueva cada seis años mediante elecciones y prohíbe la reelección de quien haya ocupado el cargo. Además, desde la reforma constitucional de 2019 existe la revocación de mandato, mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede decidir sobre la conclusión anticipada de la Presidencia por pérdida de confianza.

La mandataria afirmó que ambos instrumentos reflejan el principio de que el poder público deriva del pueblo y descartó cualquier intención de eliminar las votaciones.

¿Qué anunció Daniel Ortega en Nicaragua?

Ortega declaró el 19 de julio que en Nicaragua no volvería a haber elecciones que permitieran a los partidos opositores disputar el Gobierno. También adelantó que buscará reformas legales para impedir que fuerzas consideradas por su administración como opositoras o vinculadas con intereses extranjeros accedan al poder.

Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó el anuncio y aseguró que sí habría comicios, pero bajo un nuevo marco legal que excluiría a quienes el oficialismo considere “traidores a la patria”.

Las declaraciones generaron críticas internacionales debido a que Nicaragua ya enfrentaba cuestionamientos por la detención de opositores, el cierre de partidos y medios, y las reformas que concentraron mayores facultades en Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

➡️ Cuestionada sobre las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que en ese país no volverá a haber elecciones, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió:



“La autodeterminación de los pueblos. Que decida el pueblo de Nicaragua. Nosotros siempre estaremos de… pic.twitter.com/rs7rJkaEmw — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) July 27, 2026

México mantendrá política de no intervención

La respuesta de Sheinbaum combinó dos posturas: la defensa de las elecciones en México y la decisión de no pronunciarse directamente sobre las medidas internas del Gobierno nicaragüense.

La presidenta reiteró que su administración seguirá los principios de autodeterminación, no intervención y respeto entre Estados. No obstante, insistió en que dentro de México el rumbo será mantener elecciones periódicas y mecanismos de participación ciudadana.

“Democracia, democracia, democracia”, concluyó al rechazar que su Gobierno pretenda cancelar procesos electorales.

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