Exigen destrabar municipalización de Bécal y Pomuch; iniciativas llevan casi dos años congeladas

Integrantes del Comité Pro Municipalización de Bécal irrumpieron este martes en la sesión ordinaria del Congreso del Estado para entregar dos escritos a la Mesa Directiva, mediante los cuales solicitan un informe sobre el estado de las iniciativas presentadas el 24 de octubre de 2024 por el entonces diputado local Carlos Ucán Yam, con las que se propone elevar a rango de municipios a las Juntas Municipales de Bécal y Pomuch.

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Las y los becaleños lamentaron que las propuestas estén por cumplir dos años en la “congeladora legislativa”, sin que exista un dictamen sobre su viabilidad. Ucán Yam, quien encabezó al comité, manifestó que la creación de los dos nuevos municipios representa un acto de “justicia social” para comunidades que han reclamado, durante décadas, mayor autonomía administrativa y presupuestal.

Reconoció que, conforme al procedimiento legislativo, requieren la opinión del Poder Ejecutivo antes de regresar al Congreso para ser dictaminadas y, posteriormente, votadas por el Pleno. No obstante, reprochó que hasta ahora no existe información clara sobre el avance de ambos expedientes.

El legislador local con licencia llamó a la gobernadora y al Congreso del Estado para que agilice el análisis de las propuestas, al significar que cuando elaboró las iniciativas dialogó con la titular del Ejecutivo, quien consideró viable el planteamiento. Sostuvo que existen las condiciones técnicas para concretar la creación de los municipios número 14 y 15, aunque sentenció que será indispensable la voluntad política para sacar adelante un proyecto que, aceptó, implicará ajustes administrativos en distintas dependencias.

Ucán Yam criticó que, al igual que estas iniciativas, existen numerosos asuntos rezagados en el Poder Legislativo y pidió que, una vez concluido el periodo de receso, los diputados prioricen el desahogo de los temas de mayor impacto social. Incluso exhortó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a concentrarse en su responsabilidad constitucional y no distraerse en asuntos partidistas. De lo contrario, fustigó, que pidan licencia y se separen del cargo.

Recordó que el Comité Pro Municipalización entregó más de tres mil firmas de habitantes de Bécal en respaldo a la propuesta, por lo que anunció que continuará el cabildeo con las distintas bancadas para buscar que las iniciativas sean discutidas en comisiones y llevadas al Pleno.

Respecto al proceso interno de Morena rumbo a 2027, Ucán Yam reiteró su llamado a que exista “piso parejo” para todos los aspirantes y pidió a los servidores públicos mantenerse al margen de las definiciones partidistas. Adelantó que enviará una carta a la dirigencia nacional del partido para exponer su visión sobre la situación política en Campeche, aunque insistió en que su prioridad inmediata sigue siendo lograr que avance la municipalización de Bécal y Pomuch, una demanda que calificó como histórica para ambos pueblos.

JGH