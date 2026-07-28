¿Cómo saber si es COVID, gripe o influenza? Esto debes saber tras los casos detectados en Campeche

La Secretaría de Salud federal mantiene bajo vigilancia epidemiológica al estado de Campeche luego de la confirmación de seis casos positivos de COVID‑19, sin que hasta ahora se reporten fallecimientos relacionados con la enfermedad.

Noticia Destacada Reaparece el COVID-19 en Campeche: SSA Federal confirma brote con seis casos positivos

Aunque el nivel de transmisión se mantiene bajo, especialistas recuerdan que el virus continúa circulando y que es importante identificar de manera oportuna los síntomas para evitar complicaciones, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos.

Los síntomas más frecuentes

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los signos que con mayor frecuencia presentan las personas contagiadas son:

Fiebre o sensación de calentura

Tos seca o con flemas

Dolor de garganta

Escurrimiento o congestión nasal

Dolor de cabeza

Cansancio intenso o debilidad

Dolores musculares y articulares

En algunos pacientes también pueden presentarse pérdida del olfato o del gusto, náusea, diarrea y malestar general, aunque estos síntomas son menos frecuentes que durante las primeras olas de la pandemia.

¿Cuándo se debe acudir al médico?

Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata si aparecen:

Dificultad para respirar

Dolor o presión en el pecho

Coloración azulada en labios o rostro

Confusión o somnolencia excesiva

Fiebre persistente que no cede

También se aconseja acudir a valoración si los síntomas duran más de tres a cinco días o empeoran de forma repentina.

Diferenciar COVID, gripe e influenza

Médicos señalan que actualmente muchos cuadros respiratorios se parecen entre sí. Mientras el resfriado común suele provocar más congestión nasal y estornudos, la influenza y el COVID‑19 tienden a causar fiebre, dolor muscular intenso y agotamiento. La confirmación solo puede hacerse mediante una prueba diagnóstica cuando el médico la considere necesaria.

Llamado a no bajar la guardia

Las autoridades sanitarias insistieron en mantener medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar y evitar acudir a lugares concurridos si se presentan síntomas respiratorios.

Hasta ahora, los seis casos confirmados en Campeche se encuentran bajo seguimiento epidemiológico y la Secretaría de Salud reiteró que continuará el monitoreo del comportamiento del virus en la entidad.

JGH