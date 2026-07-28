¿Dónde comprar la tarjeta Ko'ox en Campeche? Habilitan nuevos puntos de venta

La empresa Movibus Campeche anunció de manera oficial la habilitación de diversos puntos de venta para la adquisición de las tarjetas electrónicas Ko’ox, facilitando el acceso al cobro digital a miles de usuarios del transporte público en la capital del estado.

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De acuerdo con el comunicado del sistema de transporte, los plásticos ya pueden ser adquiridos en puntos estratégicos de alta afluencia ciudadana:

Mercado Oriente

Mercado Principal

Boleros

Alameda Norte

Alameda Sur

Pedal

Glorieta Infinito

Glorieta ex Pablo García

Esta estrategia responde al plan de expansión de la red de cobro comercial para agilizar la movilidad urbana. Al respecto, Eduardo Zubieta Marco, director de la Agencia Reguladora del Transporte en Campeche (ARTEC), detalló previamente que las tarjetas mantendrán un costo oficial de 30 pesos cada una y que se tiene contemplada la distribución progresiva de un lote de 100 mil unidades para cubrir la demanda.

Asimismo, la autoridad estatal confirmó que, en coordinación con la empresa privada, se proyecta incorporar en los próximos meses la venta del plástico en tiendas de autoservicio de la cadena OXXO, simplificando los trámites para el consumidor final.

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La descentralización del trámite permite a la ciudadanía obtener el plástico sin tener que acudir exclusivamente a las oficinas corporativas de la ARTEC en el fraccionamiento Las Flores. Con estas acciones, la empresa y el organismo gubernamental buscan erradicar prácticas de acaparamiento y reventa ilegal surgidas en la etapa de distribución gratuita inicial, garantizando un suministro constante y controlado en beneficio de los usuarios campechanos.