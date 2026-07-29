El xuul: La herramienta maya con la que campesinos de Hecelchakán siembran maíz en terrenos pedregosos

Campesinos de la comunidad de San Vicente Cumpich arriesgan su inversión al realizar la siembra de maíz con espeque o xuul (en maya), debido a que los terrenos mecanizados y pedregosos impiden el uso de maquinaria agrícola. Por ello, continúan con esta técnica ancestral con la esperanza de obtener una buena cosecha que permita sostener a sus familias.

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Lo anterior fue dado a conocer por los campesinos Damián Huchín Aké, Elías Aké Chan y Eduardo Ek, quienes coincidieron en que cada año realizan la siembra con el xuul, una herramienta de hierro con punta utilizada para perforar la tierra y depositar la semilla de maíz, aprovechando las características del suelo de la comunidad.

Los productores señalaron que las lluvias no han sido constantes, por lo que sembrar en estos momentos representa un riesgo; sin embargo, mantienen la esperanza de que las condiciones climáticas mejoren y favorezcan la producción durante esta temporada.

Explicaron que, debido a las condiciones pedregosas de los terrenos, el uso de maquinaria agrícola resulta poco funcional e incluso podría provocar daños en los equipos, por lo que continúan utilizando las técnicas tradicionales heredadas de sus ancestros mayas.

Indicaron que esta práctica implica un importante esfuerzo físico y económico, además del riesgo de que las semillas no logren desarrollarse adecuadamente, lo que afectaría la producción de la temporada.

Los hombres del campo destacaron que, pese a las dificultades climáticas, continúan trabajando sus parcelas con la esperanza de obtener una cosecha favorable. No obstante, reconocieron que el éxito del ciclo agrícola dependerá de las precipitaciones que se registren en los próximos días, ya que de ello depende el sustento de numerosas familias dedicadas a la agricultura y la preservación del cultivo tradicional del maíz con xuul.

JGH