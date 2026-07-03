Jetta vuelca en la carretera Escárcega-Champotón y termina dentro de una zanja

Un automóvil particular sufrió una aparatosa volcadura sobre la carretera federal Escárcega a Champotón, lo que generó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y rescate de la región.

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De acuerdo con los datos recopilados, el percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas en las inmediaciones de la colonia rural Miguel Hidalgo. La unidad involucrada es un vehículo Volkswagen tipo Jetta, color blanco, el cual portaba las placas de circulación UUD 723 del estado de Quintana Roo.

Las primeras indagatorias indican que la causa del accidente se debió al exceso de velocidad con el que era conducida la unidad; sin embargo, serán las autoridades federales competentes las encargadas de dictaminar el peritaje oficial. Debido a la fuerza del impacto, el conductor perdió el control de la dirección y el automóvil terminó volcado dentro de una zanja profunda repleta de maleza y agua a un costado de la cinta asfáltica.

Hasta el momento se desconoce de manera oficial el número de personas que viajaban a bordo de la unidad siniestrada al momento del impacto. Al sitio acudieron con prontitud los elementos de Protección Civil de Escárcega, así como los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias del mismo municipio, quienes se encargaron de valorar a los ocupantes y asegurar el perímetro para evitar otro percance vial en la zona.

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JGH