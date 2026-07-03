Liberan a familia Bastarrachea tras un año en el Cereso

Un año después de ser detenidos por atacar con piedras a policías estatales en la colonia Lázaro Cárdenas, cinco integrantes de la familia Bastarrachea recuperaron su libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, tras una orden concedida por una Jueza federal.

Los liberados son los hermanos Ángel, Alan, Eduardo y Jorge Bastarrachea Puga, así como Miguel “N”, quienes en su momento fueron vinculados a proceso por la Jueza de Control Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez.

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Los hechos ocurrieron en junio del año pasado, cuando policías estatales acudieron a atender un reporte de vecinos que denunciaron a varias personas por consumir bebidas embriagantes y escandalizar en la vía pública. Al aproximarse, tres motopatrulleros, entre ellos una integrante del programa Mujer Valiente, fueron agredidos con piedras y botellas, resultando lesionada la agente.

El enfrentamiento escaló con la llegada de más policías, quienes fueron atacados con palos, piedras y botellas. En medio de la riña, un elemento disparó contra uno de los agresores, hiriéndolo en la pierna. Los cinco fueron detenidos y trasladados a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

Desde entonces permanecieron en el Cereso de Kobén, mientras vecinos denunciaban que la colonia Lázaro Cárdenas enfrenta problemas de violencia y narcomenudeo.

Ahora, los cinco imputados recuperaron su libertad al obtener un amparo concedido por un juez de Distrito, quien encontró elementos de una presunta detención arbitraria, dejando