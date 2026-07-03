Investigan como intento de feminicidio ataque con arma blanca a una mujer en Ciudad del Carmen

Una mujer de 29 años fue encontrada con múltiples heridas provocadas por arma blanca a la orilla de la playa, en la colonia Emiliano Zapata de Ciudad del Carmen. La víctima, identificada con las iniciales L. S. H. H., presentaba graves lesiones por apuñalamiento en la espalda y en el costado izquierdo del pecho, por lo que fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde su estado de salud permanece reportado como delicado.

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Los hechos ocurrieron cuando agentes de la policía local acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte ciudadano sobre una mujer tirada sobre la arena con visibles manchas de sangre. Al confirmar que la víctima aún contaba con signos vitales, los oficiales solicitaron el apoyo urgente de los cuerpos de rescate, cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios prehospitalarios en el lugar antes de canalizarla a un hospital general.

Ante la gravedad del caso, la investigación quedó formalmente a cargo de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que activó de inmediato el protocolo correspondiente para delitos de violencia de género y mantiene la carpeta de investigación bajo la vertiente de feminicidio en grado de tentativa.

Las autoridades ministeriales, en coordinación con la policía de investigación, realizan las diligencias pertinentes en la zona del hallazgo y recopilan testimonios para esclarecer cómo ocurrió la agresión, establecer la cronología de los hechos e identificar a la brevedad al o los presuntos responsables de este cobarde ataque.

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JGH