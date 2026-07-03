¿Debes cambiar tu credencial del INE en Campeche? Conoce sus cambios y nuevas medidas de seguridad

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche presentó el modelo 12 de la credencial para votar con fotografía, el cual incorpora mecanismos de seguridad avanzados para evitar su falsificación, así como elementos de inclusión dirigidos a personas con discapacidad visual, integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas no binarias.

Autoridades informaron que su producción comenzó el 1 de junio y que la expedición será gradual conforme la ciudadanía acuda a los Módulos de Atención para realizar trámites de inscripción, reposición o actualización. Las credenciales actuales seguirán vigentes por 10 años, por lo que no requieren sustitución inmediata.

El Centro de Producción del INE fabrica hasta 90 mil credenciales diarias, con capacidad de superar las 110 mil piezas en vísperas del Proceso Electoral de 2027, bajo estrictos controles de seguridad y protección de datos personales.

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El nuevo modelo integra innovaciones como:

Elemento táctil sobre la fotografía para personas con discapacidad visual.

para personas con discapacidad visual. Doble holograma, fotografía fantasma, impresión en relieve, microtextos y tintas UV .

. Códigos QR actualizados y bidimensionales con información encriptada .

. Diseños geométricos de alta precisión, efectos arcoíris y escudos de las 32 entidades federativas.

En materia de inclusión, permite la autoadscripción voluntaria a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, así como la incorporación de la opción “NB” para personas no binarias, garantizando que la información visible corresponda a la identidad de género de cada persona.

La credencial ha evolucionado desde los modelos previos al IFE en 1990, su primera emisión en 1991, la transición al INE en 2014 y ahora llega a su doceava versión, consolidando mejoras en seguridad y funcionalidad.

Este documento no solo permite ejercer derechos político-electorales, sino que también es la principal identificación oficial para realizar trámites, acceder a servicios públicos y privados y diversas gestiones institucionales.