Volkswagen impacta guarnición y remolque en Ciudad del Carmen

Un automóvil particular fue abandonado por sus ocupantes luego de protagonizar un accidente durante la medianoche del viernes en calles de la colonia Fátima, donde terminó atravesado sobre la vialidad tras impactarse contra una guarnición y posteriormente contra un remolque estacionado. El percance movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron la unidad y la trasladaron al corralón.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 60, entre 35 y 35-A, donde vecinos reportaron la presencia de un vehículo accidentado que obstruía parcialmente el paso. Al arribar, los agentes localizaron un Volkswagen blanco con placas DHM-364-B de Campeche, completamente abandonado.

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De acuerdo con el peritaje municipal, el conductor perdió el control del volante, impactándose de frente contra la guarnición. Por la fuerza del choque, el automóvil salió proyectado hacia un costado y golpeó un remolque debidamente estacionado, quedando atravesado a mitad de la calle.

Las investigaciones preliminares indican que, tras el accidente, los ocupantes huyeron del lugar, dejando la unidad abandonada antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas, únicamente daños materiales en el automóvil y el remolque.

Concluidas las diligencias, las autoridades ordenaron el aseguramiento del Volkswagen, el cual fue remolcado al corralón municipal. El caso fue turnado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones y localizar al propietario o conductor responsable.