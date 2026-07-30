Conductores de 'Venga La Alegría' son robados y publican polémico VIDEO

Hace poco, se dio a conocer que Joss y Oskarín, quienes son mejor conocidos en las redes sociales como "Los Destrampados”, se robaron la atención del público, luego de dar a conocer que fueron víctimas de la delincuencia.

En sus perfiles oficiales de redes sociales, los famosos que forman parte de los conductores de ‘Venga La Alegría’, decidieron compartir lo que vivieron en una de sus presentaciones, donde la taquillera y una persona les robaron el dinero del evento.

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Así fue el complicado momento que vivieron los conductores

Fue el propio Joss, quien decidió hablar sobre esta situación y comentó que el fin de semana tuvieron una presentación en Atotonilco El Grande en el estado de Hidalgo, donde fueron robados y no obtuvieron pago por su trabajo.

Además, mencionó que la responsable de la taquilla y su pareja se robaron el dinero, por lo cual no les pudieron pagar, siendo la primera ocasión que ellos viven una situación de este tipo.

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"Nos acaban de robar la taquilla del circo, no es broma, es real, nunca nos había pasado"

Finalmente, el conductor de televisión reveló ante sus miles de fans que van a comenzar el proceso legal para dar con los responsables.

"Estamos en Atotonilco El Grande en Hidalgo, venimos a trabajar y no nos pagaron. Se volaron el dinero de la taquilla, la taquillera se escapó del circo y se fue con el dinero. No es broma"

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