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Condenan a 30 años de prisión a una mujer por asesinar a su madre en Acanceh

Una mujer golpeó en la cabeza a su madre con un objeto contundente en Acanceh, donde perdió la vida.

Por Redacción Por Esto!

30 de jul de 2026

1 min

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La mujer pasará 30 años en prisión por causarle la muerte a su madre en Acanceh
La mujer pasará 30 años en prisión por causarle la muerte a su madre en Acanceh / Especial

Una mujer fue condenada a 30 años de prisión tras ser encontrada culpable del delito de homicidio en razón de parentesco, luego de asesinar a su madre en el municipio de Acanceh, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió por unanimidad la sentencia condenatoria contra Leslie Yajaira P.M., luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio.

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Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de diciembre de 2024 en un predio ubicado en Acanceh.

Las investigaciones establecieron que la ahora sentenciada golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Durante la audiencia de individualización de penas, correspondiente a la causa penal 180/2024, el Tribunal Colegiado Segundo determinó imponer una pena de 30 años de prisión.

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Además de la condena privativa de la libertad, los jueces ordenaron el pago de más de 2.1 millones de pesos por concepto de reparación del daño, así como poco más de seis mil pesos para cubrir los gastos funerarios.

El órgano jurisdiccional también estableció que la reparación integral y material para los familiares de la víctima será determinada durante la etapa de ejecución de la sentencia, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos.

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