¡Grifos secos! Vecinos de la Tomás Aznar en Campeche llevan una semana sin agua

Habitantes de la colonia Tomás Aznar denunciaron que desde hace una semana enfrentan problemas con el suministro de agua potable, situación que atribuyen a presuntas fallas en el sistema de bombeo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) y a los trabajos que se realizan en la red hidráulica.

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Los vecinos señalaron que el servicio se distribuye mediante tandeos, pero en los últimos días el agua ha llegado con baja presión o simplemente no ha llegado a decenas de viviendas ubicadas en calles como Jalisco, Azteca, San Diego Limonar, Girasol, Pedrera y Lirios.

Yazmín Dzib, vecina del sector, explicó que el problema comenzó desde el sábado pasado, cuando disminuyó la presión del agua. Aunque el servicio regresó parcialmente el domingo, volvió a interrumpirse entre el martes y el miércoles. Consideró que las afectaciones podrían estar relacionadas con la instalación de una nueva tubería sobre la avenida Héroe de Nacozari, aunque lamentó que las autoridades municipales no hayan informado sobre las causas.

Los habitantes aseguraron que este es el cuarto reporte de desabasto registrado en la colonia durante este año, una situación que, afirman, ya afecta su vida cotidiana al dificultar actividades básicas como bañarse, lavar ropa y limpiar sus viviendas.

Además, comentaron que han observado la presencia constante de trabajadores del SMAPAC en el tanque de abastecimiento ubicado cerca de la ampliación de Lomas del Sureste, donde presuntamente se realizan trabajos de mantenimiento. Confían en que, una vez concluyan las obras, el servicio se normalice.

Las afectaciones también se extienden a parte del barrio de Santa Ana, principalmente en las calles Jalisco, Querétaro y Perú, donde algunos vecinos reportan baja presión o falta total del servicio, lo que los obliga a almacenar agua en cubetas y tambos ante la ausencia de cisternas.

JGH