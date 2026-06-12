Sin aguijón y su miel se usa para tratar cataratas: impulsan cultivo de la abeja maya en Campeche

Cultivar la abeja melipona, conocida en la lengua maya como Xunan Cab, es cultivar una variedad sin aguijón y con propiedades curativas, dijo Pablo Hernández Baena, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien ofreció un taller a los productores interesados que deseen trabajar con ella de manera particular.

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La bodega de maíz de la Sabana del Descanso fue sede para este taller sobre cómo preservar la variedad de abejas más antigua de la región, la cual los mayas cultivaban desde antes de Cristo para realizar curaciones, consumirla y utilizar su cera en la elaboración de velas. El investigador de Ecosur indicó, junto a su compañera Lucía Pat Fernández, quien también domina la materia, que hoy en día muy pocas personas conservan esta práctica en sus casas.

La abeja melipona tiene historia; una muestra de ello se encuentra en el Museo Maya de Mérida, donde exhiben un jobón que data de antes de Cristo y perteneció a la tribu Ap. Es una abeja social, ya que no todas las especies forman colonias, detalló Pablo Hernández. Estimó en la reunión que esta variedad genera excedentes, aunque aclaró que no es una actividad para hacerse ricos. Al encuentro asistieron el comisario ejidal Moisés Euan Dzul y Magdaleno Bacab Chan, entre otros interesados en la historia y vida de las meliponas, quienes externaron la importancia de crear políticas a favor del medio ambiente.

Los instructores informaron que en todo el mundo existen 500 especies de abejas, de las cuales en México hay 46 y en la Península de Yucatán se registran 17. Sin embargo, no todas son sociales o aptas para formar sus propias colonias en los jobones de madera donde suelen producir miel y cera. Esta última, conocida como "campechana", sirve para limpiar violines y marimbas, mientras que en Tankuché la utilizan para elaborar velas aromáticas.

Para culminar, indicaron que este tipo de abejas no se enferman debido a que forman su propio propóleo como un insecticida natural a base de resina de árbol. Con este material construyen sus colmenas y protegen su hábitat de cualquier mal, razón por la cual todo lo que producen tiene un carácter curativo, incluyendo su miel, empleada tradicionalmente para tratar las cataratas en los ojos. Durante el taller, se aplicó una muestra de esta miel a los asistentes.

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JGH