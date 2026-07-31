¿Brote fuera de control? Advierten “grave" aumento de sarampión en Campeche; casos ya igualan a los de 2025

La Comisión de Salud del Congreso del Estado calificó como grave el incremento de contagios de sarampión registrados en Campeche durante 2026, al advertir que la entidad prácticamente igualó la cifra de casos reportada durante todo el año pasado. Advirtió, además, que los entre 100 y 200 casos sospechosos que mantiene bajo vigilancia la Secretaría de Salud, Ssa, podrían provocar que la enfermedad se salga de control.

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La presidenta de la comisión, la diputada Tania Domínguez Fernández, hizo un llamado urgente a la autoridad sanitaria para reforzar las campañas de prevención mediante la vacunación, al asegurar que estas se han reducido o incluso desaparecido en diversas regiones del estado.

La legisladora consideró preocupante que, además del aumento de casos de sarampión, también se registren nuevos contagios de Covid-19 y otros padecimientos virales, lo que, afirmó, refleja un debilitamiento en las estrategias preventivas implementadas por el sector salud a nivel estatal.

“Es grave la situación. Hay una falta de atención por parte de la Secretaría de Salud y debe darle la importancia que merece este tema. La principal medida de prevención sigue siendo la vacuna SRP contra sarampión, rubéola y parotiditis, pero las campañas han disminuido y eso se está reflejando en estos brotes”, sostuvo.

Domínguez Fernández advirtió que la falta de vacunación podría derivar en un brote de mayores dimensiones, al recordar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente cuando disminuye la cobertura de inmunización.

Cuestionó que la Secretaría de Salud minimice el problema al señalar que los seis casos confirmados de sarampión corresponden a trabajadores provenientes de Guatemala, pues, independientemente de su origen, los contagios ya se encuentran dentro del territorio campechano.

“Que sean casos importados no significa que no representen un riesgo para la población. Si ya existen seis casos confirmados, es probable que haya más contagios y no se estén reflejando en las estadísticas oficiales”, expresó.

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La diputada insistió en que corresponde al Estado garantizar la protección de la salud pública mediante campañas permanentes de vacunación y prevención, por lo que pidió destinar los recursos necesarios para fortalecer la cobertura en todo Campeche y evitar que el número de contagios continúe incrementándose durante las próximas semanas. Por Alejandro Balán.

JGH