Playeras de la Selección no se venden en Campeche; comerciantes culpan al ambulantaje y redes sociales

Ni con el "llévela, llévela" repuntan las ventas de playeras de la Selección en el mercado Pedro Sáinz de Baranda. Locatarios señalaron que, pese a la euforia por los triunfos de la Selección Mexicana en el Mundial, la venta de prendas no ha logrado despegar debido al crecimiento del comercio ambulante, situación que, aseguran, ha generado graves afectaciones a sus ingresos.

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Comerciantes establecidos afirmaron que la presencia de vendedores informales ha desplazado sus ventas, al ofrecer productos más baratos en calles, camellones y espacios públicos. "Por la autorización de mayor número de ambulantes, las playeras se nos están quedando; no se venden como esperábamos", expresó el locatario Rigo Sánchez.

Los vendedores señalaron que esta situación representa una competencia desleal, ya que ellos cumplen con el pago de impuestos y permisos, mientras que el comercio informal ofrece precios más bajos al no cubrir las mismas obligaciones. "No se vale que se den tantas facilidades a productos más baratos; nosotros cumplimos con todo", comentó la comerciante Curmina Hernández.

De acuerdo con los locatarios, algunos invirtieron en lotes de entre 30 y 50 playeras del Tricolor, con montos que van de 3 mil 500 a más de 5 mil pesos. Sin embargo, los precios en el ambulantaje y redes sociales han presionado el mercado, con costos que van desde 120 hasta 400 pesos, dependiendo del modelo y la talla.

También señalaron que la afluencia al mercado ha disminuido, ya que muchos consumidores optan por comprar directamente en la vía pública o en plataformas digitales. "Ya no viene tanta gente; ahora prefieren comprarle a los ambulantes", señaló el vendedor Raymundo Chan.

Por su parte, los ciudadanos consultados coincidieron en que existen más opciones de compra, incluso en línea o mediante ventas desde casa, donde se ofrecen desde imitaciones hasta prendas originales, lo que ha diversificado el consumo fuera del mercado tradicional.

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JGH